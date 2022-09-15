Жамиля Бакбергенова во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по женской борьбе

Жамиля Бакбергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка Жамиля Бакбергенова пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе, который в эти дни проходит в сербском городе Белград, передает NUR.KZ.

В полуфинале весовой категории до 72 килограммов Бакбергенова уверенно одержала победу над Александрой Анхел из сборной Румынии.

В решающей схватке казахстанке будет противостоять Амит Элор из США, которая не так давно дебютировала на взрослых соревнованиях.

Стоит отметить, что Бакбергенова вышла в финал чемпионата мира во второй раз подряд. В прошлом году она завоевала серебряную медаль, уступив японке Масако Фуруити.

К слову, Фуруити выступает и на текущем чемпионате мира. В полуфинале она проиграла Элор. Теперь ей предстоит сразиться за "бронзу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1987871-zhamilya-bakbergenova-vo-vtoroy-raz-podryad-vyshla-v-final-chempionata-mira-po-zhenskoy-borbe/