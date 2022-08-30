Определился состав команды Казахстана по вольной борьбе на участие в ЧМ-2022

Нуркожа Кайпанов. Фото: olympic.kz

Тренерский штаб команды Казахстана по вольной борьбе назвал состав на участие в чемпионате мира-2022 в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

ЧМ стартует 10 сентября. В соревнованиях по вольной борьбе Казахстан представят следующие спортсмены:

До 57 килограммов - Рахат Калжан

До 61 килограмма - Асыл Айтакын

До 65 килограммов - Адиль Оспанов

До 70 килограммов - Сырбаз Талгат

До 74 килограммов - Нуркожа Кайпанов

До 79 килограммов - Болат Сакаев

До 86 килограммов - Азамат Даулетбеков

До 92 килограммов - Адлет Давлумбаев

До 97 килограммов - Мамед Ибрагимов

До 125 килограммов - Олег Болтин

Отметим, что Нуркожа Кайпанов в 2019-ом году стал серебряным призером мирового первенства. Тогда турнир прошел в Нур-Султане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1985385-opredelilsya-sostav-komandy-kazahstana-po-volnoy-borbe-na-uchastie-v-chm-2022/