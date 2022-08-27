Определился состав команды Казахстана по женской борьбе на участие в чемпионате мира-2022

Тренерский штаб команды Казахстана по женской борьбе определился с составом на участие в чемпионате мира-2022 в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Мировое первенство по видам борьбы в этом году стартует 10 сентября. Женские соревнования начнутся 12-го числа.
Казахстан на ЧМ представят следующие спортсменки:
До 50 килограммов: Светлана Анкичева
До 53 килограммов: Жулдыз Эшимова
До 55 килограммов: Марина Кайпанова-Седнева
До 57 килограммов: Эмма Тисина
До 59 килограммов: Диана Каюмова
До 62 килограммов: Аяулым Касымова
До 65 килограммов: Елена Шалыгина
До 68 килограммов: Мадина Бакбергенова
До 72 килограммов: Жамиля Бакбергенова
До 76 килограммов: Гулмарал Еркебаева
Напомним, на прошлом чемпионате мира казахстанки отметились одной медалью. "Серебро" завоевала Жамиля Бакбергенова. В Сербии она будет выступать первой сеяной.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1985229-opredelilsya-sostav-komandy-kazahstana-po-zhenskoy-borbe-na-uchastie-v-chempionate-mira-2022/