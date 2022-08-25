Казахстанка Жамиля Бакбергенова стала первой сеянной на чемпионате мира по женской борьбе

Жамиля Бакбергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представительница команды Казахстана по женской борьбе, чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова удержала лидерство в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW), передает NUR.KZ.

В ее активе 52 тысячи очков. На второе место с четвертого переместилась Бусе Кавусоглы (Турция), набрав 49 тысяч. Она сместила с этой позиции немку Анну Кармен Шелл (48 600), которая теперь замыкает тройку лидеров.

Это позволило Бакбергеновой стать первой сеянной на предстоящем чемпионате мира в Белграде (Сербия). Он пройдет с 10 по 18 сентября.

Напомним, Жамиля Бакбергенова на ЧМ в прошлом году завоевала серебряную медаль. В 2022-ом она стала чемпионкой Азии, а также выиграла два международных турнира в Турции и Алматы.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1984791-kazahstanka-zhamilya-bakbergenova-stala-pervoy-seyannoy-na-chempionate-mira-po-zhenskoy-borbe/