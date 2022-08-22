Казахстанские "классики" завоевали три медали на чемпионате мира U20

Юсуф Мациев. Фото: uww.org

Казахстанские борцы греко-римского стиля на завершившимся в болгарском городе София чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет завоевали три медали, передает NUR.KZ.

В активе нашей команды одна серебряная и две бронзовые награды. Юсуф Мациев в весовой категории до 97 килограммов сумел дойти до финала. Ему противостоял Али Абедидарзи из Ирана. Встреча завершилась победой Али со счетом 9-4.

На третью ступень пьедестала поднялись Динмухамед Кошкар (до 67 килограммов) и Максат Сайлау, выступавший в весе до 87 килограммов.

В командном зачете Казахстан расположился на шестой строчке. Первая осталась за сборной Ирана. Азербайджан финишировал вторым. А Украина замкнула тройку лидеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1984274-kazahstanskie-klassiki-zavoevali-tri-medali-na-chempionate-mira-u20/