Казахстанский борец стал серебряным призером чемпионата мира

Мерей Базарбаев. Фото: uww.org

Казахстанский борец вольного стиля Мерей Базарбаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира U20, который в эти дни проходит в Софии (Болгария), сообщает NUR.KZ.

Вольник сборной Казахстана дошел до финала в весовой категории до 57 килограммов. В первом выходе на ковер он оказался сильнее Андреаса Паротсидиса из Греции. Затем Базарбаев прошел Абхишека Дхаку (Индия). В полуфинале он остановил Георгия Казанжи, выступающего под флагом Украины.

В решающей схватке 19-летнему Базарбаеву противостоял борец из США Йоре Рассел Волк. Мерей уступил оппоненту с минимальным счетом 2:3, завершив чемпионат мира с серебряной медалью.

Добавим, что в весовой категории до 74 килограммов Ильяс Ерболатов выступит в утешительном раунде. В случае победы над Георгием Карой (Молдавия) он сразится за бронзовую награду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1983502-kazahstanskiy-borets-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-mira/