Сборная Казахстана заняла четвертое место на чемпионате Азии

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Казахстанские дзюдоисты заняли четвертое общекомандное место в медальном зачете чемпионата Азии-2022 по дзюдо, который прошел в Нур-Султане, сообщает Sports.ru.

Казахстанские дзюдоисты на минувшем первенстве завоевали восемь медалей: одну золотую, две серебряных и пять бронзовых. Это четвертый результат среди всех участников.

Выше сборной Казахстана расположились команды Японии (12 наград, 9 золотых), Монголии (7 наград, 2 золотых) и Узбекистана (9 наград, 1 золотая).

В турнире приняли участие около 200 дзюдоистов из 19 стран Азии.

Стоит отметить, что по правилам IJF победителям и призерам чемпионата Азии в олимпийском рейтинге прибавляются очки: победитель получит 700 очков, 2 место – 490 и 3 место – 350.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1982114-sbornaya-kazahstana-zanyala-chetvertoe-mesto-na-chempionate-azii/