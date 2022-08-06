Дзюдоист Ислам Бозбаев стал серебряным призером чемпионата Азии

Ислам Бозбаев. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

31-летний казахстанский спортсмен Ислам Бозбаев завоевал серебряную медаль в тяжелом весе на проходящем в Нур-Султане чемпионате Азии по дзюдо, передает NUR.KZ.

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Ислам занял второе место в весовой категории до 100 килограммов. В схватке за золотую медаль Бозбаев уступил представителю ОАЭ Джафару Костоеву в один балл.

Также сегодня другие наши дзюдоисты Дидар Хамза (до 90 кг), Нурлыхан Шерхан (до 100 кг) и Аруна Жангельдина (до 78 кг) завоевали бронзовые награды континентального первенства.

Напомним, что на данный момент в копилке Казахстана на ЧА-2022 в Нур-Султане одна золотая медаль. Ее вчера принес Данияр Шамшаев, ставший чемпионом в весовой категории до 73 кг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1982074-dzyudoist-islam-bozbaev-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-azii/