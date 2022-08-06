Казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев вышел в финал чемпионата Азии

Ислам Бозбаев. Фото: olympic.kz

Казахстанский спортсмен Ислам Бозбаев вышел в финал чемпионата Азии по дзюдо, который проходит в Нур-Султане, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета РК.

Бозбаев успешно выступает в категории до 100 килограммов. В полуфинале Бозбаев оказался сильнее Отабека Турабоева (Узбекистан).

Дидар Хамза (до 90 килограммов), Нурлыхан Шархан (до 100 килограммов) и Аруна Жангельдина (до 78 килограммов) будут биться за "бронзу".

Ислам Бозбаев является участником Олимпийскийх игр Лондоне, также спортсмен четыре раза выступал на Чемпионатах Мира. В январе 2018 года Ислам Бозбаев завоевал золотую медаль на этапе Гран-при в Тунисе. Является двукратным серебряным призером чемпионата Азии.

Напомним, что на чемпионате Азии в столице принимают участие около 200 дзюдоистов из 19 стран Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1982059-kazahstanskiy-dzyudoist-islam-bozbaev-vyshel-v-final-chempionata-azii/