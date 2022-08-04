Абиба Абужакынова стала серебряным призером чемпионата Азии по дзюдо

Абиба Абужакынова. Фото: Di Feliciantonio Emanuele / ijf.org

Казахстанская спортсменка Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль на проходящем в Нур-Султане чемпионате Азии по дзюдо, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации дзюдо.

Абиба заняла второе место в весовой категории до 48 кг. В схватке за золото Абужакынова уступила представительнице Японии Коге Уакана.

В полуфинале казахстанская дзюдоистка победила Наранцег Ганбаатар из Монголии с золотым счетом.

Также у мужчин бронзовые медали завоевали казахстанцы Магжан Шамшадин и Гусман Кыргызбаев.

Магжан стал третьим в весовой категории до 60 кг. В схватке за бронзу он одолел монгольского спортсмена Энхтайвани Ариунболда приемом "иппон".

Гусман попали в призеры в весе до 66 кг. В утешительном поединке он оказался сильнее Гурама Джавашвили. Отметим, что это первая медаль Кыргызбаева в новом для него дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1981797-abiba-abuzhakynova-stala-serebryanym-prizerom-chempionata-azii-po-dzyudo/