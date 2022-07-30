Стал известен состав команды Казахстана на чемпионат Азии по дзюдо

Мужская команда Казахстана по дзюдо. Фото: fdk.kz/

Определился состав команды Казахстана по дзюдо на домашний чемпионат Азии, который пройдет с 4 по 7 августа в Нур-Султане, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации дзюдо.

Ожидается, что в континентальном первенстве примут участие около 200 дзюдоистов из 19 стран Азии и будут соревноваться в 14 весовых категориях.

Команда Казахстана выставит на турнир 18 спортсменов.

Мужчины:

Магжан Шамшадин (60 кг)

Бауржан Нарбаев (60 кг)

Гусман Кыргызбаев (66 кг)

Ерлан Серикжанов (73 кг)

Данияр Шамшаев (73 кг)

Дидар Хамза (90 кг)

Нурлыхан Шархан (100 кг)

Ислам Бозбаев (100 кг)

Адиль Оразбаев (+100 кг)

Женщины:

Абиба Абужакинова (48 кг)

Галия Тынбаева (48 кг)

Гаухар Ирмагамбетова (52 кг)

Севара Нишанбаева (57 кг)

Молдир Нарынова (63 кг)

Анастасия Маякова (70 кг)

Аруна Жангельдина (78 кг)

Камила Берликаш (+78 кг)

Назгуль Маратова (+78 кг)

Стоит отметить, что по правилам IJF победителям и призерам чемпионата Азии в мировом рейтинге прибавляются очки. В частности, победитель получит 700 очков, 2 место – 490 и 3 место – 350 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1981000-stal-izvesten-sostav-komandy-kazahstana-na-chempionat-azii-po-dzyudo/