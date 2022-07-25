Чемпионат Азии по дзюдо пройдет в Нур-Султане

Иллюстративное фото: pexels.com

Нур-Султан примет чемпионат Азии-2022 по дзюдо среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба федерации дзюдо Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Континентальное первенство пройдет во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова с 4 по 7 августа 2022 года.

В течение четырех дней мастера татами определят сильнейших в индивидуальной и смешанно-командной соревнованиях. В турнире планируется участие около 400 дзюдоистов из 30 стран Азии.

Стоит отметить, что по правилам IJF победителям и призерам чемпионата Азии в олимпийском рейтинге прибавляются очки. В частности, победитель получит 700 очков, 2 место – 490 и 3 место – 350 очков.

Напомним, что в 2015 году Нур-Султан уже принимал крупный турнир по дзюдо. Тогда в столице Казахстана прошел чемпионат мира среди взрослых.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1980130-chempionat-azii-po-dzyudo-proydet-v-nur-sultane/