Дзюдоист Магжан Шамшадин выиграл золото на турнире в Загребе

Магжан Шамшадин. Фото: Di Feliciantonio Emanuele / ijf.org

25-летний казахстанский спортсмен Магжан Шамшадин впервые в карьере стал победителем турнира серии Grand Slam по дзюдо в хорватском городе Загреб, передает NUR.KZ.

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Магжан завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов. В решающей схватке Шамшадин одолел опытного дзюдоиста Вон Джон Кима из Южной Кореи.

Ранее в полуфинале казахстанский спортсмен победил француза Максима Мерлена приемом "иппон".

Бронзовые медали достались японцу Генки Кога и грузину Георгию Сардалашвили.

Отметим, что это первая золотая медаль Магжана на турнирах серии Grand Slam. В 2015 году Шамшадин становился чемпионом мира среди юниоров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1978802-dzyudoist-magzhan-shamshadin-vyigral-zoloto-na-turnire-v-zagrebe/