Рита Бакишева выиграла бронзу чемпионата Азии по тхэквондо (видео)

Рита Бакишева с тренером. Фото: сайт Казахстанской федерации тхэквондо

Казахстанская спортсменка Рита Бакишева завоевала бронзовую медаль на проходящем в Чхунчхоне (Южная Корея) чемпионате Азии по тхэквондо, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тхэквондо.

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Рита стала третьей в весовой категории до 46 килограммов. Турнир Бакишева начала с победы над спортсменкой из Кувейта со счетом 2:0, но в полуфинале уступила оппонентке из Таиланда.

Выступавшие в первый соревновательный день казахстанцы Азирет Дуйсенбек (до 54 кг), Фариза Алдангорова (до 53 кг) и Камила Аимукашева (до 57 кг) не смогли попасть в призеры.

Всего на континентальном первенстве честь Казахстана будет защищать 12 спортсменов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1975610-rita-bakisheva-vyigrala-bronzu-chempionata-azii-po-thekvondo-video/