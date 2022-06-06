Казахстанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на Кубке Европы

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские спортсмены стали призерами молодежного Кубка Европы по дзюдо, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

На прошедшем в австрийском Граце турнире молодежная сборная Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

Чемпионами стали Нурканат Серикбаев (до 60 кг) и Нурсултан Зайзагалиев (до 66 кг). Второе место заняли Мерей Марханбетов (до 60 кг) и Аида Тойшибекова (до 78 кг).

Максим Мейрлан (до 81 кг) и Есмигуль Куюлова (до 63 кг) взяли бронзовые медали.

В общекомандном зачете сборная Казахстана расположилась на втором месте, пропустив вперед команду Японии.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1972798-kazahstanskie-dzyudoisty-zavoevali-shest-medaley-na-kubke-evropy/