Дзюдоист Мерей Марханбетов завоевал золото на Кубке Европы

Казахстанские дзюдоисты. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские дзюдоисты завоевали пять медалей на прошедшем в Познани (Польша) молодежном Кубке Европы, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

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Чемпионом в весовой категории до 60 килограммов стал Мерей Марханбетов.

Серебряные награды взяли Нурканат Серикбаев (до 60 кг) и Нурсултан Зайзагалиев (до 66 кг). Бронзовые медали достались Журкамырзе Шукирбекову (до 100 кг) и Нурсултану Жубаткану (до 60 кг).

Напомним, что молодежный Кубок Европы по дзюдо прошел с 23 по 24 апреля в польском городе Познань.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1966712-dzyudoist-merey-marhanbetov-zavoeval-zoloto-na-kubke-evropy/