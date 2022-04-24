Алишер Ергали стал серебряным призером чемпионата Азии по вольной борьбе

Алишер Ергали. Фото: olympic.kz

Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали (до 125 кг) завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии в Улан-Баторе (Монголия), передает NUR.KZ.

В финальной схватке весовой категории до 125 килограммов Алишер уступил иранцу Ядоллаху Мохаммадказему со счетом 1-3.

На пути к решающей встрече Ергали победил Шатлыка Хемельяева (14-4) из Туркменистана и корейца Йехена Чона (9-6).

Напомним, что ранее золотую медаль в весе до 86 кг континентального первенства завоевал вольник Азамат Даулетбеков. В финале казахстанец взял верх над Дипаком Пуния из Индии (6-1).

Также серебряную медаль взял Нуркожа Кайпанов (до 74 кг). Бронза на счету Акбара Курбанова (до 61 кг). Эти и другие новости казахстанского и мирового спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1966542-alisher-ergali-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-azii-po-volnoy-borbe/