"Это только начало": Мадина Бакбергенова высказалась о победе на чемпионате Азии

Мадина Бакбергенова. Фото: instagram.com/madina.bakbergenova/

Новоиспеченная чемпионка Азии по женской борьбе Мадина Бакбергенова опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, что на проходящем в Улан-Баторе (Монголия) чемпионате Азии по видам борьбы Мадина завоевала золото в весовой категории до 68 килограммов.

"Благодаря Аллаху смогла победить. Спасибо всем моим болельщикам. Это только начало, будем еще усерднее трудиться", — написала Бакбергенова.

Отметим, что также золотую медаль континентального первенства взяла сестра Мадины Жамиля Бакбергенова. Ей не было равных в весе до 72 кг.

Ранее Мадина Бакбергенова дважды брала бронзу чемпионата Азии: в 2016 и 2020 годах. Также она становилась бронзовым призером молодежного чемпионата мира в 2019 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1966527-eto-tolko-nachalo-madina-bakbergenova-vyskazalas-o-pobede-na-chempionate-azii/