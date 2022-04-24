Трое казахстанских спортсменов вышли в финал чемпионата Азии по борьбе

Фото: Prosports.kz

Нуркожа Кайпанов, Азамат Даулетбеков и Алишер Ергали выщли в финал мирового первенства по борьбе в Монголии, сообщает NUR.KZ.

В весовой категории до 74 килограммов Нуркожа Кайпанов в полуфинале одолел кыргызстанского борца Исламбека Орозбекова со счетом 15:8. В финале Кайпанову будет противостоять иранский спортсмен Йонес Алиакбар Эмамичогаеи.

Путевку в финал также получил Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов). Он в 1/2 финала досрочно победил Саякбая Юсупова из Кыргызстана – 10:0. В финале казахстанец встретится с Дипаком Пуния из Индии.

За золото континентального первенства будет бороться и Алишер Ергали, выступающий в весе до 125 килограммов. В полуфинале он оказался сильнее южнокорейского борца Йехена Чон – 9:6. В поединке за главную медаль Ергали будет бороться с иранцем Йадоллах Мохаммадказем Мохеби. Эти и другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1966521-troe-kazahstanskih-sportsmenov-vyshli-v-final-chempionata-azii-po-borbe/