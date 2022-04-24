Видео со спортсменкой из Казахстана стало популярным в Кыргызстане

Кадр из видео: t.me/sputnik_kyrgyzstan

Видео с казахстанской спортсменкой Гулмарал Еркебаевой стало популярным в Кыргызстане. Девушка помогла травмированной кыргызстанке добраться до номера.

В Монголии прошел чемпионат Азии по борьбе. Спортсменка из Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова во время финала проиграла сопернице и получила травму ноги, пишет Sputnik Кыргызстан.

Позже в Сети появилось видео, как Гулмарал несет на себе травмированную Айсулуу.

На кадрах опубликованного видео можно увидеть, как спортсменки выходят из лифта.

Сообщается. что этот ролик понравился пользователям Сети. Многие отметили, что спорт объединяет людей и укрепляет дружбу между народами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1966520-video-so-sportsmenkoy-iz-kazahstana-stalo-populyarnym-v-kyrgyzstane/