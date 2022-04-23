Рахат Калжан стал серебряным призером чемпионата Азии по вольной борьбе

Рахат Калжан. Фото: uww.org

Казахстанский борец вольного стиля Рахат Калжан завоевал серебряную медаль на проходящем в Улан-Баторе (Монголия) чемпионате Азии, передает NUR.KZ.

Рахат занял второе место в весовой категории до 57 килограммов, уступив в решающей схватке представителю Индии Кумару Рави (2-12).

На пути к финалу Калжан победил кыргызстанца Алмаза Сманбекова (6-5), узбекистанца Гуломджона Абдуллаева (6-1) и Гаяна Мудиянселаге из Шри-Ланки (10-0).

Также бронзовые медали завоевали вольники Сырбаз Талгат (до 70 кг) и Мамед Ибрагимов (до 97 кг).

Напомним, что ранее чемпионами континентального первенства в Монголии стали Алимхан Сыздыков (греко-римская борьба), Меиржан Шермаханбет (греко-римская борьба), Мадина Бакбергенова (женская борьба) и Жамиля Бакбергенова (женская борьба).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1966479-rahat-kalzhan-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-azii-po-volnoy-borbe/