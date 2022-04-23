Жамиля Бакбергенова: Ехала на чемпионат Азии с четкой целью победить

Жамиля Бакбергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова прокомментировала свою победу на чемпионате Азии в Улан-Баторе (Монголия), передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Напомним, что Жамиля завоевала золото в весовой категории до 72 кг. Также ее сестра Мадина Бакбергенова стала чемпионкой Азии в весе до 68 кг.

"Я невероятно счастлива, потому что мы смогли стать чемпионками с моей сестрой. Я очень рада за нее.

К этому старту мы готовились в два этапа: проводили сборы в горах, а после тут, в Монголии. Ехала с четкой целью стать чемпионкой, потому что в прошлом году стала второй. Была поставлена тактика, но кажется, я не полностью ее придерживалась.

На этих соревнованиях каждый поединок был сложным, так как мы встречались по круговой системе. Однако, тяжелее всех дались первая и последняя встречи. С соперницей из Японии я боролась впервые.

Двигаемся дальше, ставим цели также успешно подготовиться и выступить на предстоящих важных стартах", - заявила Бакбергенова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1966469-zhamilya-bakbergenova-ehala-na-chempionat-azii-s-chetkoy-tselyu-pobedit/