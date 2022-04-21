Мадина Бакбергенова стала чемпионкой Азии по женской борьбе

Мадина Бакбергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка Мадина Бакбергенова завоевала золотую медаль на проходящем в Улан-Баторе (Монголия) чемпионате Азии по видам борьбы, передает NUR.KZ.

В решающей схватке весовой категории до 68 килограммов Мадина победила бронзовую призерку Олимпийских игр-2020 в Токио Мээрим Жуманазарову из Кыргызстана. Итоговый счет: 3-2.

Таким образом, Бакбергенова принесла в копилку Казахстана третье золото (в женской борьбе первое) на чемпионате Азии по видам борьбы в Монголии.

В весе до 76 кг бронзовую медаль взяла казахстанка Гулмарал Еркебаева. В схватке за третье место она одолела местную спортсменку Ариунджаргал Ганбат со счетом 7-4.

Ранее чемпионами континентального первенства стали борцы греко-римского стиля Алимхан Сыздыков (до 130 кг) и Меиржан Шермаханбет (до 67 кг). Другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1966204-madina-bakbergenova-stala-chempionkoy-azii-po-zhenskoy-borbe/