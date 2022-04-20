Меиржан Шермаханбет стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Меиржан Шермаханбет завоевал золото на проходящем в Улан-Баторе (Монголия) чемпионате Азии по видам борьбы, передает NUR.KZ.
В решающей схватке весовой категории до 67 килограммов 26-летний казахстанец победил Хансу Рю из Южной Кореи (11-3).
Тем самым Шермаханбет принес в копилку Казахстана второе золото на чемпионате Азии в Монголии.
На пути к финалу Меиржан одолел монгола Нямдоржа Баттулга (14-5) и представителя Узбекистана Махмуда Бахшиллоева (6-3).
Также сегодня серебряные медали завоевали казахстанцы Абылайхан Амзаев (до 72 кг) и Диас Кален (до 82 кг). Бронза на счету Ернара Фидахметова (до 60 кг).
Напомним, что вчера золотую медаль континентального первенства взял Алимхан Сыздыков (до 130 кг). Другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1966045-meirzhan-shermahanbet-stal-chempionom-azii-po-greko-rimskoy-borbe/