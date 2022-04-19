Алимхан Сыздыков стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

Алимхан Сыздыков. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков завоевал золотую медаль на проходящем в Улан-Баторе (Монголия) чемпионате Азии, передает NUR.KZ.

В финальной схватке весовой категории до 130 килограммов Алимхан одолел представителя Южной Кореи Ким Минсока со счетом 9-0.

Тем самым Сыздыков принес в копилку Казахстана первое золото на чемпионате Азии в Монголии.

На пути к финалу 28-летний казахстанец победил японца Арата Соноду (8-0) и кыргызстанца Романа Кима (12-3).

Напомним, что ранее серебряную медаль континентального первенства завоевали Амангали Бекболатов (до 55 кг), Мейрамбек Айнагулов (до 63 кг) и Максат Ережепов (до 77 кг).

Также бронзовую медаль в весе до 87 кг взял Нурсултан Турсынов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1965828-alimhan-syzdykov-stal-chempionom-azii-po-greko-rimskoy-borbe/