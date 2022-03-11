Тхэквондистка Жансель Дениз завоевала золото на международном турнире в Иране

Казахстанская спортсменка Жансель Дениз взяла золотую медаль на Кубке Президента Азиатской федерации в Иране, передает NUR.KZ.
Жансель не было равных в весовой категории до 73 кг. В финале она одолела спортсменку из Иордании Раму Абоалроб.
Бронзовые награды достались представительницам Ирана Захре Киан и Мелике Мирхоссейни.
Благодаря этому успеху спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана Жансель Дениз завоевала личную путевку на чемпионат Азии, который пройдет в Южной Корее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1960299-thekvondistka-zhansel-deniz-zavoevala-zoloto-na-mezhdunarodnom-turnire-v-irane/