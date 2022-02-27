Борцы Батырмурзаев и Ибрагимов стали бронзовыми призерами турнира "Яшар Догу" в Турции

Юсуп Батырмурзаев. Фото: olympic.kz

Казахстанские борцы вольного стиля Юсуп Батырмурзаев и Мамед Ибрагимов попали в призеры международного турнира "Яшар Догу" в Стамбуле (Турция), передает NUR.KZ.

Мамед Ибрагимов взял бронзовую медаль в весе до 97 кг. В схватке за третье место он победил местного борца Мустафу Сессиза со счетом 3:2.

Чемпионом в этом весе стал иранец Мохаммадхуссейн Мохаммадиан, одолевший в финале россиянина Алихана Джабраилова (4:3).

Выступающий в весе выше 125 кг Юсуп Батырмурзаев в матче за бронзу победил Ацамаза Теблоева из России (7:0). Золото в супертяжелом весе завоевал турк Таха Акгуль.

Напомним, что ранее чемпионами на турнире "Яшар Догу" стали Ернар Фидахметов (греко-римская борьба, 60 кг) и Жамиля Бакбергенова (женская борьба, 72 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1958238-bortsy-batyrmurzaev-i-ibragimov-stali-bronzovymi-prizerami-turnira-yashar-dogu-v-turtsii/