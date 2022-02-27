Жамиля Бакбергенова взяла золото на турнире по видам борьбы в Турции

Жамиля Бакбергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка Жамиля Бакбергенова стала победительницей международного турнира "Яшар Догу" по видам борьбы в Стамбуле (Турция), передает NUR.KZ.

В женской борьбе Жамиля первенствовала в весовой категории до 72 кг. В финальной схватке Бакбергенова одолела представительницу Германии Анну Кармен Шелл со счетом 8:2.

В полуфинале казахстанка победила чемпионку России Ксению Буракову (8:4).

Отметим, что ранее в женской борьбе бронзовую медаль взяла Гулмарал Еркебаева (до 76 кг).

Также казахстанский борец греко-римского стиля Ернар Фидахметов стал чемпионом турнира "Яшар Догу" в весе до 60 кг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1958234-zhamilya-bakbergenova-vzyala-zoloto-na-turnire-po-vidam-borby-v-turtsii/