Борцы Шадукаев и Еркебаева стали бронзовыми призерами турнира "Яшар Догу" в Стамбуле

Тамерлан Шадукаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские спортсмены Тамерлан Шадукаев и Гулмарал Еркебаева попали в призеры международного турнира "Яшар Догу" по видам борьбы в Стамбуле (Турция), передает NUR.KZ.

Борец греко-римского стиля Тамерлан Шадукаев стал третьим в весовой категории до 77 кг. В матче за бронзу он победил Виктора Немеца из Сербии.

Золото в этом весе взял турецкий спортсмен Юнус Эмре Башар, одолевший Санана Сулейманова из Азербайджана (2:1).

В женской борьбе Гулмарал Еркебаева завоевал бронзу в весе до 76 кг. В схватке за третье место наша соотечественница победила американку Викторию Фрэнсис со счетом 5:1.

Чемпионкой в этом весе стала Айпери Медет кызы из Кыргызстана. В решающем поединке она одолела австрийку Мартину Куэнц (6:4).

Напомним, что ранее казахстанский борец греко-римского стиля Ернар Фидахметов стал победителем турнира "Яшар Догу" в весе до 60 кг.

Наслаждайтесь топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам + 100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1958146-bortsy-shadukaev-i-erkebaeva-stali-bronzovymi-prizerami-turnira-yashar-dogu-v-stambule/