Борец Ернар Фидахметов завоевал золото на международном турнире в Турции

Ернар Фидахметов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

На проходящем в Стамбуле (Турция) международном турнире "Яшар Догу" по видам борьбы казахстанские спортсмены завоевали несколько наград, передает NUR.KZ.

В весовой категории до 55 кг борец греко-римского стиля Амангали Бекболатов стал серебряным призером, уступив в финале местному спортсмену Бураку Узуну со счетом 5:6.

В весе до 60 кг чемпионом стал Ернар Фидахметов. В решающей схватке он одолел Экрема Озтурка из Турции. Родной брат Ернара Ернур Фидахметов завоевал бронзовую награду.

Также бронзовую медаль взял Мейржан Шермаханбет, выступающий в весе до 67 кг. В полуфинале он уступил борцу из Норвегии Мортену Торренсону.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1957949-borets-ernar-fidahmetov-zavoeval-zoloto-na-mezhdunarodnom-turnire-v-turtsii/