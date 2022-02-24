Борец Мейржан Шермаханбет вышел в полуфинал международного турнира в Турции

Мейржан Шермаханбет. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский борец греко-римского стиля Мейржан Шермаханбет пробился в полуфинал рейтингового турнира в Турции, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Выступающий в весовой категории до 60 килограммов Мейржан в четвертьфинале одолел своего соотечественника Данияра Каленова. За выход в финал Шермаханбет встретится с Мортеном Торесеном из Норвегии.

В весе до 63 кг другой казахстанский борец Айдос Султангали не сумел пробиться в полуфинал. В четвертьфинале он уступил местному спортсмену Ахмету Уяру со счетом 1:5.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1957780-borets-meyrzhan-shermahanbet-vyshel-v-polufinal-mezhdunarodnogo-turnira-v-turtsii/