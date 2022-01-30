Эльмира Сыздыкова завоевала золото на международном турнире по женской борьбе

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Эльмира Сыздыкова стала победительницей Гран-При "Иван Ярыгин", передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.
Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль в весовой категории до 76 килограммов. В финальной схватке Эльмира Сыздыкова одолела Ксению Дзибук из Беларуси (15:4).
Ранее в полуфинале казахстанка уверенно победила россиянку Марию Силину.
Напомним, что международный турнир по видам борьбы Гран-При "Иван Ярыгин" проходит в Красноярске (Россия).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1953708-elmira-syzdykova-zavoevala-zoloto-na-mezhdunarodnom-turnire-po-zhenskoy-borbe/