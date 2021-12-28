Рейтинг IJF: казахстанские дзюдоисты вошли в ТОП-10

Жансай Смагулов. Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала рейтинг атлетов, передает NUR.KZ.

Среди казахстанцев выше всех расположился Жансай Смагулов. Он занимает 8 место в рейтинге весовой категории до 73 кг.

Также в десятку лучших вошли Гусман Кыргызбаев (9 место) и Елдос Сметов (10 место). Оба они выступает в весе до 60 кг.

Елдос Жумаканов (до 66 кг) занимает 19 место, а Ерлан Серикжанов (до 66 кг) - 22-е.

Выступающий в весе до 81 кг Ислам Бозбаев находится на 18 строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1948981-reyting-ijf-kazahstanskie-dzyudoisty-voshli-v-top-10/