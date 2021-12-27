Вячеслав Ким переизбран на должность президента Казахстанской федерации тхэквондо

Вячеслав Ким. Фото: Olympic.kz

Вячеслав Ким единогласным решением членов национальной федерации тхэквондо переизбран на должность президента Казахстанской федерации тхэквондо (WT), передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Голосование состоялось в рамках Годовой Конференции организации, где был утвержден состав Исполнительного комитета Федерации и подведены итоги деятельности за отчетный период.

Отметим, что Вячеслав Ким занимает пост главы Федерации с 2013 года.

Напомним, что Вячеслав Ким в 2018 году вошел в состав попечительского совета Алматинской федерации триатлона "AlmatyTriathlonFederation", также является Президентом федерации Кендо и Иайдо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1948780-vyacheslav-kim-pereizbran-na-dolzhnost-prezidenta-kazahstanskoy-federatsii-thekvondo/