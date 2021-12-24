"Ухожу, не насытившись борьбой": Даулет Ниязбеков завершил спортивную карьеру

Даулет Ниязбеков. Фото: olympic.kz

Казахстанский борец вольного стиля Даулет Ниязбеков официально завершил спортивную карьеру, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

По словам Даулета, он так и не оправился от травмы, полученной на Олимпиаде-2020 в Токио.

"Моя травма, полученная на Олимпиаде в Токио, сильно меня подкосила. К борьбе у меня нет обид. Дошел в ней туда, куда смог. Хочу поблагодарить своих наставников, которые пробудили во мне интерес к борьбе, открыли мне путь, обучили всем навыкам.

Да, я ухожу, не насытившись борьбой. Мечта получить олимпийскую медаль не сбылась. Но я думаю, что ухожу, выложив всего себя, весь свой труд на ковре. Я благодарен богу, что смог достигнуть своих результатов" - заявил Ниязбеков.

Отметим, что Даулет является трехкратным чемпионом Азии (2015, 2016, 2018) и серебряным призером чемпионата мира (2019).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1948465-uhozhu-ne-nasytivshis-borboy-daulet-niyazbekov-zavershil-sportivnuyu-kareru/