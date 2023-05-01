Велокоманда "Астана" назвала состав на гонку "Джиро д'Италия 2023"

Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом на многодневную гонку "Джиро д'Италия", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт казахстанской команды.
Первый гранд-тур сезона пройдет в период с 6 по 28 мая.
Команда выйдет на старт в следующем составе: Марк Кавендиш, Луис Леон Санчес, Симоне Веласко, Самуэле Баттистелла, Вадим Пронский, Кристиан Скарони, Джанни Москон, Джо Домбровски.
Спортивными директорами в гонке выступят Александр Шефер, Стефано Занини, Бруно Ченьялта.
Добавим, что старт гонке будет дан 6 мая в Абруццо на побережье Адриатического моря. Финиш состоится в Риме 28 мая.
Маршрут проложен по территории Италии и Швейцарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/2018906-velokomanda-astana-nazvala-sostav-na-gonku-dzhiro-ditaliya-2023/