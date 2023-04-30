Казахстан завоевал 14 медалей на турнире по велоспорту на треке в Афинах

Артем Захаров. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Сборная Казахстана по велоспорту на треке успешно выступила на Athens Track Grand Prix 2023 в Афинах (Греция). Наши спортсмены завоевали 14 медалей, сообщает пресс-служба Федерации.

Артем Захаров, лишь недавно восстановившийся после травмы, принес в копилку команды "золото" в групповой гонке с выбыванием и два "серебра": в скретче и омниуме. В паре с Рамисом Динмухаметовым лидер сборной добыл медаль высшего достоинства в мэдисоне. Динмухаметов стал лучшим в омниуме.

Сергей Пономарев в греческом соревновании занял первое место в кейрине и третье место в индивидуальном спринте. Андрей Чугай завоевал золотую медаль в индивидуальном спринте.

Юниоры Аслан Силыкбек и Вадим Белугин успешно выступили в омниуме, поднявшись на вторую и третью ступени подиума соответственно. В скретче аналогичный расклад: Аслан Силыкбек занял второе место, а Вадим Белугин третье. Также Аслан Силыкбек стал золотым призером в групповой гонке с выбыванием, а Вячеслав Сичкарев в этой дисциплине оказался третьим.

Таким образом, сборная Казахстана по велоспорту на треке завоевала 14 медалей и заработала ценные очки для отбора на чемпионат мира и в дальнейшем на Олимпиаду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/2018836-kazahstan-zavoeval-14-medaley-na-turnire-po-velosportu-na-treke-v-afinah/