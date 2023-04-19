Велокоманда "Астана" назвала состав на гонку "Флеш Валлонь"

Алексей Луценко. Фото: Chris Graythen/Getty Images

Велокоманда Astana Qazaqstan Team примет участие в классической однодневной гонке "Флеш Валлонь". В ней примут участие семь гонщиков, сообщает официальный сайт казахстанской команды.

Гонка состоится в Бельгии 19 апреля. Состав казахстанской команды выглядит следующим образом:

- Алексей Луценко;

- Самуэле Баттистелла;

- Давид Де Ла Крус;

- Симоне Веласко;

- Кристиан Скарони;

- Джанни Москон;

- Александр Рябушенко.

Спортивными директорами в гонке будут Дмитрий Фофонов и Стефано Занини.

Стоит отметить, что Алексей Луценко недавно стал победителем общего зачета престижной гонки "Тур Сицилии". Он финишировал первым на заключительном и самом сложном горном этапе итальянской многодневки, одержав победу в итоговой генеральной классификации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/2017459-velokomanda-astana-nazvala-sostav-na-gonku-flesh-vallon/