Велокоманда "Астана" назвала состав на гонку "Флеш Валлонь"

Велокоманда Astana Qazaqstan Team примет участие в классической однодневной гонке "Флеш Валлонь". В ней примут участие семь гонщиков, сообщает официальный сайт казахстанской команды.
Гонка состоится в Бельгии 19 апреля. Состав казахстанской команды выглядит следующим образом:
- Алексей Луценко;
- Самуэле Баттистелла;
- Давид Де Ла Крус;
- Симоне Веласко;
- Кристиан Скарони;
- Джанни Москон;
- Александр Рябушенко.
Спортивными директорами в гонке будут Дмитрий Фофонов и Стефано Занини.
Стоит отметить, что Алексей Луценко недавно стал победителем общего зачета престижной гонки "Тур Сицилии". Он финишировал первым на заключительном и самом сложном горном этапе итальянской многодневки, одержав победу в итоговой генеральной классификации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/2017459-velokomanda-astana-nazvala-sostav-na-gonku-flesh-vallon/