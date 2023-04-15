Алексей Луценко выиграл гонку "Тур Сицилии-2023"

Алексей Луценко. Фото: olympic.kz

Казахстанский велогонщик велокоманды "Астана" Алексей Луценко стал победителем многодневной гонки "Тур Сицилии 2023", передает NUR.KZ со ссылкой на astanaqazaqstan.com.

Он стал победителем заключительного и самого сложного горного этапа итальянской многодневки, а также, одержал победу в итоговой генеральной классификации.

"Мы понимали, что последний этап, скорее всего, станет решающим для борьбы за общий зачет. Поэтому я настраивался именно на сегодняшний день. Хотя нельзя сказать, что я не пробовал и на предыдущих этапах - на первом этапе попробовал и финишировал пятым, вчера был шанс, но финал был очень непростым с большим количеством поворотов на последнем километре, к тому же, там было падение Дамиано Карузо. Так что, все свелось к заключительному этапу, и вместе с командой мы настраивались выложиться на все 100",- сказал Алексей Луценко.

Луценко, поддерживаемый Джанмарко Гарофоли, атаковал из небольшой группы фаворитов на заключительном подъеме дня Кульмине-ди-Скорчиавакка, быстро набрав преимущество перед соперниками, которое позднее увеличил на спуске к финишному городу Джиарре.

Гонщик Astana Qazaqstan Team финишировал в гордом одиночестве с преимуществом в 40 секунд над ближайшим соперником. Этого результата хватило для того, чтобы обеспечить себе победу в общем зачете "Тура Сицилии".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/2016908-aleksey-lutsenko-vyigral-gonku-tur-sitsilii-2023/