Велокоманда "Астана" назвала состав на гонку "Париж - Рубе"

Игорь Чжан. Фото: astana-qazaqstan.com

Велокоманда Astana Qazaqstan Team примет участие в классической однодневной гонке "Париж - Рубе". В ней примут участие семь гонщиков, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

Состав на однодневку выглядит следующим образом:

- Джанни Москон (Италия);

- Кес Бол (Нидерланды);

- Глеб Сырица (Россия);

- Евгений Федоров (Казахстан);

- Дмитрий Груздев (Казахстан);

- Игорь Чжан (Казахстан);

- Мартин Лаас (Эстония).

Гонка "Париж - Рубэ" пройдет 9 апреля.

Данный старт является одним из важнейших в сезоне. В этом году заезд пройдет в 120 раз (впервые она состоялась в 1896 году). Участникам предстоит преодолеть 257 километров. Старт состоится в пригороде Парижа Компьене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/2015947-velokomanda-astana-nazvala-sostav-na-gonku-parizh-rube/