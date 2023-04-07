Велокоманда "Астана" назвала состав на гонку "Париж - Рубе"

Велокоманда Astana Qazaqstan Team примет участие в классической однодневной гонке "Париж - Рубе". В ней примут участие семь гонщиков, сообщает пресс-служба казахстанской команды.
Состав на однодневку выглядит следующим образом:
- Джанни Москон (Италия);
- Кес Бол (Нидерланды);
- Глеб Сырица (Россия);
- Евгений Федоров (Казахстан);
- Дмитрий Груздев (Казахстан);
- Игорь Чжан (Казахстан);
- Мартин Лаас (Эстония).
Гонка "Париж - Рубэ" пройдет 9 апреля.
Данный старт является одним из важнейших в сезоне. В этом году заезд пройдет в 120 раз (впервые она состоялась в 1896 году). Участникам предстоит преодолеть 257 километров. Старт состоится в пригороде Парижа Компьене.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/2015947-velokomanda-astana-nazvala-sostav-na-gonku-parizh-rube/