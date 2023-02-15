Велокоманда "Астана" примет участие в гонке "Вуэльта Андалусии"

Логотип велокоманды "Астана". Фото: astanapremiertech.com

Команда Astana Qazaqstan Team определилась с составом на гонку "Вуэльта Андалусии", которая пройдет в эти дни в Испании, сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Многодневка состоится в период с 15 по 19 февраля.

Состав команды: Самуэле Баттистелла, Фабио Феллине, Джо Домбровски, Антонио Нибали, Вадим Пронский, Кристиан Скарони, Луис Леон Санчес.

Спортивные директора в гонке: Марио Манцони, Джакомо Нотари.

Участникам предстоит преодолеть пять этапов с финишами в подъем. При этом не будет проводить индивидуальная гонка на время.

Всего на старт гонки выйдут 17 команд, восемь из которых входят в Мировой тур.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/2009557-velokomanda-astana-primet-uchastie-v-gonke-vuelta-andalusii/