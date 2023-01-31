Сборная Казахстана по маунтинбайку завоевала четыре медали на гонках в Турции

Алина Саркулова. Фото: instagram.com/kcfkz/

Сборная Казахстана по маунтинбайку завершили международные соревнования в Турции с четырьмя медалями, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт Федерации в Instagram.

Наши спортсмены приняли участие в двух гонках. И в каждой из них казахстанским гонщикам удалось попасть на пьедестал.

Все награды были завоеваны двумя спортсменками. Так, Алина Саркулова одержала победу в гонке T.C.Genclik. На ней же Татьяна Генелева заняла третье место.

Далее команда выступила на гонке Kizilalan MTB Cup Alanya. Саркулова стала победительницей. Генелева на этот раз показала второй результат.

Стоит отметить, что в прошлом году Алина Саркулова завоевала историческую медаль на чемпионате Азии по маунтинбайку, став третьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/2007432-sbornaya-kazahstana-po-mauntinbayku-zavoevala-chetyre-medali-na-gonkah-v-turtsii/