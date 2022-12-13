Велокоманда "Астана" расторгла контракт с Мигелем Анхелем Лопесом

Мигель Анхель Лопес. Фото: astana-qazaqstan.com

Казахстанская велокоманда "Астана" решила расторгнуть контракт с лидером команды колумбийцем Мигелем Анхелем Лопесом, пишет пресс-служба казахстанского клуба.

Причиной этому стал допинговый скандал, в который угодил Мигель Анхель Лопес. Велокоманда "Астана" уже сделала заявление по этому поводу.

"В связи с новыми данными, полученными Astana Qazaqstan Team относительно возможной связи Мигеля Анхеля Лопеса с доктором Маркосом Майнаром, команда вынуждена незамедлительно расторгнуть контракт между командой и гонщиком на основании несоблюдения указанного контракта и внутреннего регламента", - говорится в заявлении клуба.

Ранее западные СМИ сообщали о причастности Мигеля Анхеля Лопеса к так называемому "делу Майнара" - доктора и профессора Маркоса Майнара подозревают в том, что он манипулировал с анализами велогонщиков и поставлял им запрещенные вещества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/2001431-velokomanda-astana-rastorgla-kontrakt-s-migelem-anhelem-lopesom/