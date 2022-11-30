Винокуров: Несколько гонок Гарофоли в составе континентальной команды убедили нас пригласить его в "Астану"

Джанмарко Гарофоли. Фото: Dario Belingheri/Getty Images

Столичная велокоманда Astana Qazaqstan Team объявила о подписании контракта с 20-летним итальянским гонщиком Джанмарко Гарофоли, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба.

Он будет выступать в качестве нео-профессионала (на 2023 и 2024 года).

"Я по-настоящему счастлив подписать этот контракт, который претворяет мои мечты в реальность. Прошлый сезон оказался настоящим испытанием для меня, и я очень благодарен команде за веру в меня и предоставленный шанс оказаться в Мировом туре. Я мотивирован начать сезона как можно лучше, чтобы полностью оправдать доверие команды",- сказал Гарофоли.

Джанмарко Гарофоли - молодой гонщик, который провел очень успешный сезон в 2021 году, одержав победу на одном из этапов и занял второе призовое место в общем зачете "Джиро Валле д’Аоста". Но, на его выступления в сезоне 2022 года огромное влияние оказал коронавирус и последствия заболевания. Тем не менее, в конце сезона Гарофоли успел выступить в нескольких гонках в составе Astana Qazaqstan Team: "Венето Классик" и "Джиро дель Венето", где он оказал поддержку Мигелю Анхелю Лопесу, завершившему гонку на 4 месте.

"Сезон для Джанмарко Гарофоли получился очень сложным, так что он не сумел раскрыть свой потенциал, потратив большую часть года на восстановление после болезни. Тем не менее, те несколько гонок в составе континентальной команды и пара "классик" вместе с командой Мирового тура убедили нас пригласить его в Astana Qazaqstan Team, чтобы дать молодому гонщику шанс добиться высоких целей",- сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1999629-vinokurov-neskolko-gonok-garofoli-v-sostave-kontinentalnoy-komandy-ubedili-nas-priglasit-ego-v-astanu/