Велокоманда "Астана" назвала состав на гонку Tour de France Criterium

Логотип велокоманды "Астана". Фото: astanapremiertech.com

Команда Astana Qazaqstan Team определилась с составом на однодневную гонку Tour de France Criterium, которая пройдет в Сингапуре, сообщает официальный аккаунт казахстанского клуба в Instagram.

Велогонка состоится 30 октября. Казахстанскую команду будут представлять четыре гонщика. На старт выйдут Джанмарко Гарофоли, Винченцо Нибали, Антонио Нибали, Самуэле Баттистелла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1994875-velokomanda-astana-nazvala-sostav-na-gonku-tour-de-france-criterium/