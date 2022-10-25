Итальянский гонщик Самуэле Баттистелла продлил контракт с Astana Qazaqstan Team

Самуэле Баттистелла. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Велокоманда Astana Qazaqstan Team официально объявила о продлении контракта с итальянским гонщиком Самуэле Баттистеллой, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт клуба.

Сотрудничество продлено на два сезона - до конца 2024 года.

"Самуэле столкнулся с очень трудным сезоном из-за неудач, связанных с падениями и болезнями, особенно на "Тур де Франс", где он вынужден был сойти из-за коронавируса еще до старта. В то же самое время мы видим в Самуэле талантливого и целеустремленного гонщика, который может существенно прибавить.

Он уже выиграл одну гонку в составе "Астаны" в 2021 году, несколько раз был близок к успеху в этом сезоне, например, на "Вуэльте Испании", так что я рад, что он остается в нашей команде еще на два года, и я уверен, что вместе с нами он может добиться многого",- сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1994227-italyanskiy-gonschik-samuele-battistella-prodlil-kontrakt-s-astana-qazaqstan-team/