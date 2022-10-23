Казахстан завоевал семь медалей на чемпионате Азии по маунтинбайку

Сборная Казахстана по маунтинбайку. Фото: instagram.com/kcfkz/

Сборная Казахстана по маунтинбайку на завершившемся в городе Сунчхон (Южная Корея) чемпионате Азии завоевала семь медалей, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram Федерации.

В финальный день соревнований участники стартовали в дисциплине кросс-кантри элиминатор. В этом виде программы казахстанской сборной вновь удалось завоевать медали - отличились Алина Саркулова и Виолетта Казакова.

Саркулова стала обладательницей первого места, вписав себя в историю казахстанского велоспорта. Она стала первой чемпионкой Азии в маунтинбайке среди женщин в категории элита. Виолетта Казакова выиграла "серебро" в этой же категории.

Напомним, что ранее команда завоевала пять наград. Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов выиграли эстафету. 21 октября юниорки Алина Спирина и Виолетта Казакова заняли первое и второе места соответственно, позже андер Денис Сергиенко стал обладателем "серебра". 22 октября Саркулова заняла третье место в кросс-кантри олимпике.

Таким образом, сборная Казахстана по маунтинбайку завершила чемпионат Азии с семью медалями разного достоинства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1994106-kazahstan-zavoeval-sem-medaley-na-chempionate-azii-po-mauntinbayku/