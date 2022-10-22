Алина Саркулова завоевала историческую медаль на чемпионате Азии по маунтинбайку

Награждение тройки лучших ЧА по маунтинбайку в кросс-кантри. Фото: instagram.com/kcfkz/

Представительница команды Казахстана по маунтинбайку Алина Саркулова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии, который проходит в Сунчхоне (Южная Корея), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram Федерации.

Она стала третьей в дисциплине кросс-кантри. Саркулова преодолела дистанцию за 1:30:14.

На первом и втором местах оказались китайские спортсменки Хонфон Ли и Цайся Ма.

Отметим, что в истории отечественного маунтинбайка - это первая медаль на чемпионате Азии, завоеванная в категории женщины-элита.

В общей сложности на счету казахстанских спортсменов две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1994001-alina-sarkulova-zavoevala-istoricheskuyu-medal-na-chempionate-azii-po-mauntinbayku/