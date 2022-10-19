Казахстан завоевал "золото" на чемпионате Азии по маунтинбайку

Сборная Казахстана по маунтинбайку. Фото: instagram.com/kcfkz/

Сборная Казахстана по маунтинбайку завоевала первую медаль на чемпионате Азии, который стартовал в Южной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт Федерации в Instagram.

Наша команда отметилась "золотом" в дисциплине XCR (эстафета). Награду Казахстану принесли Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов. Они преодолели 20 километров за 1:27:30.

21-22 октября гонщиков ждут старты в дисциплине XCO. В финальный день соревнований спортсмены поборются за медали в XCE.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1993395-kazahstan-zavoeval-zoloto-na-chempionate-azii-po-mauntinbayku/