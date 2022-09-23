Евгений Федоров завоевал "золото" чемпионата мира U23 по велоспорту на шоссе

Евгений Федоров. Фото: UCI

Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров стал победителем чемпионата мира среди участников до 23 лет в Вуллонгонге (Австралия), передает NUR.KZ.

Казахстанец финишировал первым в групповой гонке. Участникам предстояло преодолеть 169.8 километра. И судьба золотой медали определилась практически перед самым финишем.

Федоров в борьбе за пьедестал оказался сильнее чеха Матиаса Вачека. Именно с ним казахстанцу пришлось бороться на финишной прямой. Вачек в итоге финишировал на втором месте.

Третьим стал норвежец Сорен Вереншельд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1989316-evgeniy-fedorov-zavoeval-zoloto-chempionata-mira-u23-po-velosportu-na-shosse/